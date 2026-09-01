Tabaquismo y alcohol, principales factores de riesgo del cáncer de cabeza

septiembre 1, 2026

El consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de cabeza y cuello, un grupo de tumores que afectan la cavidad oral, faringe, laringe, senos paranasales, cavidad nasal y glándulas salivales, informó el jefe de la Unidad de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, Carlos Alberto Lara Gutiérrez.

El especialista señaló que el 75 por ciento de los pacientes con esta patología presenta estos factores de riesgo, y que la enfermedad es más frecuente en hombres.

Lara Gutiérrez explicó que la afección impide funciones vitales como la ventilación, la deglución y el habla, y detalló los síntomas de alerta: tumor o úlcera en la boca que no sana en 15 días, lesión blanquecina que sangra fácilmente y no mejora con tratamiento, dolor persistente al tragar, cambios en la voz o ronquera que dura más de unas semanas, congestión nasal crónica y sangrados nasales frecuentes.

Diagnóstico y tratamiento

El especialista destacó que si una úlcera no responde a tratamiento en dos o tres semanas, se debe realizar una biopsia. Advirtió que el diagnóstico de esta enfermedad a menudo se retrasa porque los síntomas se confunden con otras afecciones.

En México se registran 20 mil casos nuevos cada año, y el tratamiento depende de la ubicación de los tumores: en lesiones tempranas, los pacientes suelen ser sometidos a cirugía, seguida de radioterapia y quimioterapia.

Alrededor del 50 por ciento de los pacientes recibe el diagnóstico en etapa avanzada, cuando el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos, lo que reduce la probabilidad de sobrevida a aproximadamente 50 por ciento.

El especialista hizo un llamado a la población a estar atenta a los síntomas y acudir al médico ante cualquier señal de alerta.