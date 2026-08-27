Sheinbaum rechaza sancionar a medios por sus contenidos; “eso rayaría en la censura”

agosto 27, 2026

“Eso rayaría en la censura”, indica

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum marcó distancia con cualquier mecanismo que permita al gobierno o a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sancionar a medios de comunicación por el contenido de sus informaciones u opiniones y advirtió que una medida de ese tipo “rayaría en la censura”.

Al referirse a los nuevos “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”, aprobados por la CRT, la mandataria sostuvo que el punto central es determinar quién tendría la facultad de decidir si una información es falsa, una opinión o un señalamiento crítico contra el gobierno, y con base en ello imponer una multa.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que sea el gobierno, ni tampoco la comisión”, afirmó Sheinbaum, al recordar que durante la discusión de los lineamientos surgieron acusaciones de que el gobierno federal pretendía utilizar la regulación para censurar a los medios que publicaran contenidos incómodos.

La presidenta planteó que la regulación debe proteger el derecho de las audiencias sin convertir al Estado en árbitro del contenido periodístico.

Por ello, defendió un esquema basado en los defensores de las audiencias, los códigos de ética y mecanismos transparentes para que los ciudadanos puedan presentar quejas directamente ante los medios.

Explicó que cualquier persona podría señalar ante el defensor de audiencias de un medio que determinada información es incorrecta y aportar pruebas para sustentar su inconformidad.

El medio, a través de su defensor, tendría que recibir y hacer pública la queja y solicitar, en su caso, una aclaración.

Sheinbaum reconoció que este mecanismo puede parecer insuficiente para quienes exigen sanciones frente a información falsa, pero consideró que representa “un avance democrático muy importante”, porque obliga a los medios a establecer reglas claras de actuación frente a sus audiencias.

En este sentido, precisó que las multas de la CRT no estarían relacionadas con lo que un medio publique o deje de publicar, sino con el incumplimiento de obligaciones establecidas en los propios lineamientos.

Entre las conductas que podrían ser sancionadas mencionó que un medio no nombre a su defensor de las audiencias, no publique su código de ética o carezca de un mecanismo transparente y accesible para recibir las quejas de sus usuarios.

“Pero por el contenido de lo que publica, no”, enfatizó la presidenta. A su juicio, permitir que una autoridad determine si una información o una opinión merece una sanción abriría precisamente la puerta a cuestionamientos sobre censura.

Sheinbaum también explicó que la CRT realizó modificaciones y precisiones a los lineamientos para evitar interpretaciones que pudieran llevar a considerar que las multas se aplicarían por las expresiones de los medios.

De acuerdo con la mandataria, los cambios buscan aclarar en qué casos pueden imponerse sanciones y precisar la diferencia entre opinión e información, así como la manera en que deben presentarse estos contenidos en los medios de comunicación.

Ante cuestionamientos sobre algunos artículos de los lineamientos y sobre los procedimientos para que los concesionarios o defensores de las audiencias puedan recurrir ante la autoridad, Sheinbaum reconoció que la regulación todavía puede perfeccionarse.

“Todo lineamiento es perfectible”, señaló, al considerar que primero debe ponerse a prueba el nuevo mecanismo y evaluar si efectivamente garantiza el derecho de las audiencias a la información, reconocido constitucionalmente.

La presidenta insistió en que el objetivo no es controlar a los medios, sino establecer herramientas para que las audiencias puedan exigir transparencia, diversidad de opiniones y mecanismos de aclaración sin que el gobierno se convierta en juez de los contenidos periodísticos.