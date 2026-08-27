Es “muy relevante”, avance sobre los 43: Sheinbaum

agosto 27, 2026

Anuncia “actualización pública” sobre el caso

Este jueves recibirá nuevamente en Palacio Nacional a los padres de los estudiantes normalistas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno prepara una actualización pública sobre los avances en las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, incluidas nuevas líneas de investigación y detenciones que, aseguró, no habían sido consideradas previamente.

Sheinbaum explicó que este jueves madres y padres de los normalistas recibirán información sobre los avances del caso, particularmente sobre la investigación que permitió concretar la detención de personas relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, entre ellas recientemente la del exgobernador del estado, Angel Aguirre Rivero.

De acuerdo con la presidenta, será el fiscal encargado del caso quien explique a los familiares cómo se desarrolló la investigación que condujo a las recientes detenciones, además de presentar otras líneas de investigación que permanecen abiertas.

“Es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, sostuvo.

Uno de los elementos que Sheinbaum destacó como particularmente relevante es el análisis de información telefónica correspondiente a la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes.

La presidenta señaló que las “sábanas” de llamadas telefónicas de esa noche no fueron analizadas a fondo en su momento por la entonces Procuraduría General de la República o por quienes estuvieron a cargo de la investigación.

Según explicó, la revisión de estos registros permitió abrir nuevas líneas de investigación y dirigir las pesquisas hacia personas que anteriormente no habían sido involucradas en el caso y que actualmente se encuentran detenidas.

“Entonces, es muy relevante el avance que se tiene”, afirmó Sheinbaum, al subrayar que se trata de un trabajo de investigación que, desde su perspectiva, no se había realizado previamente con esa profundidad.

Sheinbaum indicó que solicitó a la Secretaría de Gobernación trabajar para que, antes del 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de la desaparición de los normalistas, pueda presentarse públicamente un informe sobre estas nuevas líneas de investigación.

La intención, explicó, es informar a la sociedad sobre las razones que llevaron a las nuevas detenciones y los avances que ha tenido la investigación, siempre bajo la condición de que la difusión de información no perjudique las indagatorias en curso.

“Le he pedido ayer (miércoles) a la Secretaría de Gobernación y espero que la fiscal esté de acuerdo, que pueda haber antes del 26 de septiembre, que se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que se pueda hacer una información pública de cuáles son estas líneas de investigación”, señaló.

La mandataria puntualizó que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de las investigaciones, para evitar que la información que se haga pública pueda afectar las diligencias ministeriales.

La presidenta reiteró que el gobierno federal mantiene como compromiso con las familias de los estudiantes desaparecidos esclarecer lo ocurrido y avanzar tanto en la búsqueda de los jóvenes como en el deslinde de responsabilidades.