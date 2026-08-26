Sheinbaum no descarta asistir a Cumbre del G20 en Miami

Sheinbaum no descarta asistir a Cumbre del G20 en Miami

agosto 26, 2026

Definirá unas semanas antes, aclara

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que analiza la posibilidad de viajar a Miami, Florida, en diciembre próximo para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su conferencia, la mandataria confirmó que fue invitada al encuentro y sostuvo que, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su asistencia, México debe estar presente en este foro internacional.

“Sí, fui invitada al G20, es en Estados Unidos el G20 y estamos tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente”, señaló.

La Cumbre de Líderes del G20 está programada para los días 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida, y tendrá como anfitrión al presidente Donald Trump. El encuentro se realizará en el complejo Trump National Doral Miami.

Sheinbaum explicó que la sede fue definida por Trump y que, en principio, la posición del gobierno mexicano es participar en la reunión para representar al país ante las principales economías del mundo.

“El presidente Trump decidió que fuera en Miami la reunión. Entonces, en principio deberíamos ir para representar a México”, comentó.

No obstante, la presidenta dejó claro que su decisión final se tomará más adelante, una vez que se acerque la fecha de la cumbre.

“La decisión final la tomaremos ya cercano al G20”, puntualizó.