Prevén lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz y ambiente caluroso este jueves

agosto 27, 2026

Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, originarán lluvias muy fuertes en Sinaloa; lluvias fuertes en Sonora y Nayarit; así como lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California, Chihuahua y Durango; todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento. Simultáneamente, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical núm. 32 sobre el sureste y sur del país; además de la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste mexicano, incluida dicha península. Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte de México y un canal de baja presión sobre el noreste de la nación ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, así como en estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical núm. 32, así como la aproximación de una nueva onda tropical.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de agosto de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro), Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (este y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Puebla (sureste), Chiapas (sur y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de agosto de 2026:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de agosto de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 27 de agosto de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañados con descargas eléctricas. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima será de 25 a 27 °C. Para Toluca la temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California, ambas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, persistiendo la onda de calor en el noreste de Baja California y el centro y sureste de Baja California Sur. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (centro) y lluvias fuertes en Sonora (centro y sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sinaloa y extremadamente caluroso con onda de calor en el oeste y noroeste de Sonora. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (suroeste), Colima y Michoacán (centro y sur); y lluvias fuertes en Nayarit (norte y centro), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, y rachas de hasta 40 km/h en Nayarit, Colima y Michoacán.



Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado en la mayor parte de la región y fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (este) y Oaxaca (oeste y este), y lluvias fuertes en Chiapas (sur y este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chiapas, y rachas de viento de hasta 40 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente cálido en la región y templado a fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz y viento de componente norte con la misma intensidad en Tabasco.



Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (norte) y Yucatán (este y norte); y lluvias fuertes en Quintana Roo (norte y centro), las cuales podrían originar inundaciones locales y encharcamientos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la península.



Mesa del Norte: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este); cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León; así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.



Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco con bancos de niebla, y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Puebla (sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala; y lluvias aisladas en Querétaro e Hidalgo; todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato y Puebla; y rachas de hasta 40 km/h en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 57.0; Villa Corzo, Chis., 37.0; Othón P. Blanco, Q. Roo, 22.0; Mérida, Yuc., 21.0; Tlalpan, CDMX, 8.2 y Tultitlán, Edo. Méx., 1.2.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 43.5; Piedras Negras, Coah., 41.8; Ciudad Victoria, Tamps., 41.6; Loreto, B.C.S., 40.6; Choix, Sin., 39.2; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 39.0; Arriaga, Chis., 38.1; Mérida, Yuc., 38.0; Chihuahua, Chih. y Colima, Col., 37.2; y Tacubaya, CDMX, 27.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 8.3; Tulancingo, Hgo., 10.5; Tlaxcala, Tlax., 10.8; Puebla, Pue., 13.4; San Luis Potosí, S.L.P., 13.8; Zacatecas, Zac., 13.9; Tacubaya, CDMX, 14.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.2 y Aguascalientes, Ags., 15.0.