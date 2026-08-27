Grupo mulsectorial en espera de reunión con Sesver

agosto 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Activistas del Grupo Multisectorial del Estado de Veracruz, denunciaron que se mantiene el déficit de médicos, fórmula láctea y medicamentos en los cinco Centros Ambulatarios para la Prevención y Atención del VIH Sida.

En voz de Patricia Ponce y en conferencia de prensa indicaron que siguen en espera de una reunión de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz y Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) para analizar la situación de los más de 13 mil pacientes que son atendidos en estos centros en toda la entidad.

«La situación del VIH en estado de Veracruz es una epidemia que sigue estamdo fuera de control. Tenemos el segundo lugar a nivel nacional en casos de sida, el segundo lugar a nivel nacional en número de nuevos casos, esto se ve representada en las mil 800 o 2 mil personas anualmente».

Asimismo, Veracruz se encuentra en primer lugar en nacimientos de niñas y niños con VIH, y es el estado que más mujeres aporta al contexto nacional con el VIH.

Denunciaron que en Capasits como el Coatzacoalcos no se cuenta con médicos suficientes para la atención de 2 mil 500 pacientes de la zona sur, pues se cuenta con uno pero hace falta otro más, así como trabajadora social y laboratorista.

El presidente de la asociación civil Coatza Vive, Luis Alberto Ruiz, dijo que es necesario que las autoridades revisen la situación de falta de médicos.

Los integrantes del Grupo Multisectorial de las regiones sur, norte, centro, Xalapa exhortaron a las autoridades a sentarse en una mesa de diálogo para poder conocer la experiencia de más de 25 años y sin fines de lucro del mismo en la atención y prevención del VIH.

Además le recordaron a la Secretaria de Salud que la instructor reunirse con este grupo fue girada por la propia gobernadora Rocío Nahle García.