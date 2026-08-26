Se esperanm lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz

agosto 26, 2026

Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit; puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur y Sinaloa; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, así como inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco y Colima; puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Guanajuato, Puebla y Tabasco; y chubascos en Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; todas acompañadas con descargas eléctricas. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Por su parte, la nueva onda tropical núm. 32 avanzará sobre la península de Yucatán y originará lluvias puntuales fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste del país y el avance de la onda tropical núm. 32 sobre la península de Yucatán

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de agosto de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (norte y oeste), Veracruz (sur), Guerrero (oeste, sur y este), Oaxaca (este) y Chiapas (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Guanajuato (suroeste y sur), Puebla (norte y sureste), Tabasco (oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de agosto de 2026:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 26 de agosto de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de agosto de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas, siendo templado a cálido en el suroeste del Estado de México. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el norte del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del Estado de México. Probabilidad de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 14 a 16 °C y la temperatura máxima será de 24 a 26 °C. Para Toluca la temperatura mínima pronosticada será de 10 a 12 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas del Estado de México; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en zonas de la Ciudad de México.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente templado con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California, y cálido en el resto de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en el este de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en el centro y sureste de Baja California Sur, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, manteniéndose la onda de calor en Baja California (noreste) y en Baja California Sur (centro y sureste); cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; además, se prevén intervalos de chubascos en Baja California. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente cálido en la región, y templado en zonas serranas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en costas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en el norte de Sinaloa, y extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora, manteniéndose la onda de calor en el oeste y noroeste de Sonora. Lluvias puntuales fuertes en Sinaloa (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; asimismo, se prevén chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa. Además, se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas, así como en el sur de Michoacán y en la mayor parte de Colima, siendo frío y con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales intensas en Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur) y Colima; y puntuales muy fuertes en Michoacán (norte y oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas, así como en el noroeste de Guerrero, noreste de Oaxaca, e istmo de Tehuantepec, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Guerrero (oeste, sur y este), Oaxaca (este) y Chiapas (este y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en sus zonas serranas, siendo frío y con bancos de niebla en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en el sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el oeste y noroeste de Tamaulipas, persistiendo la onda de calor en Tamaulipas (oeste). Lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y lluvias puntuales fuertes en Tabasco (oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas acompañadas con descargas eléctricas. Asimismo, se pronostican lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en zonas de Tamaulipas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte y centro), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales y encharcamientos. Por la mañana ambiente cálido. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en costas de Quintana Roo. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y cálido en sus costas. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte y este de Chihuahua, norte de Nuevo León, noreste de Durango y este de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (este, centro y sur); cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y templado a cálido en zonas altas. Lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (suroeste y sur) y Puebla (norte y sureste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, a su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Querétaro y Puebla; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Los Cabos (Boca de la Sierra), B.C.S. y Cotaxtla, Ver. 54.0; San Juan Bautista Tuxtepec (Papaloapan), Oax. y Amatenango de la Frontera (Cuilco), Chis. 16.0; Calvillo, Ags. 15.0; Iztapalapa (Lumbrera 4 IOS), Cd. de Méx. 12.8; Aguascalientes, Ags. 9.2; Manzanillo, Col. 6.0; Zamora, Mich. 3.6; San Luis Potosí, S.L.P. 1.2; Colotlán, Jal. 0.6; Ecatepec de Morelos (Chiconautla I), 0.5; Querétaro, Qro. 0.3; Guanajuato, Gto. y Choix, Sin. 0.1.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Altar, Son. 43.6; Ciudad Victoria, Tamps. 41.6; Piedras Negras, Coah. 41.5; Arriaga, Chis. 40.5; Loreto, B.C.S. 40.1; y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 22.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. de Méx. 10.8; Temósachic, Chih. 11.6; Puebla, Pue. 12.8, San Luis Potosí, S.L.P. 13.9; Observatorio Central Tacubaya y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 14.0.