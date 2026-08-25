Ambiente muy caluroso y lluvias fuertes en Veracruz

agosto 25, 2026

Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por otra parte, canales de baja presión al interior del país, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; así como la onda tropical núm. 31 asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán; y posible caída de granizo en estados del occidente y centro de México. Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste); iniciando a partir de este día en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste) y Sonora (noroeste y oeste).



El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical núm. 31.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de agosto de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y este) y Guerrero (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (centro y sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (este y norte), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Tabasco, Chiapas (este y sur) y Yucatán (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de agosto de 2026:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de agosto de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 25 de agosto de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas.





Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla; así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y este), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; así como lluvias y chubascos en la Ciudad de México; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca la temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con chubascos y descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la península; iniciando onda de calor en el noroeste de Baja California y en el centro y sureste de Baja California Sur. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa (centro y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región, y templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sinaloa y extremadamente caluroso en Sonora, iniciando onda de calor en el oeste y noroeste de Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte y centro), Colima y Michoacán (norte, centro y este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la región.



Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente templado en la mayor parte de la región; fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (este) y fuertes en Oaxaca (oeste y este) y Chiapas (este y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chiapas y rachas de viento de hasta 40 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Guerrero.



Golfo de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente cálido en la región y templado a fresco en zonas serranas de Veracruz. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias aisladas en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz.



Península de Yucatán: En el transcurso de la mañana, ambiente templado a cálido. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Yucatán (oeste), las cuales podrían generar encharcamientos, inundaciones y visibilidad reducida. Lluvias con intervalos de chubascos en Campeche y Quintana Roo. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mesa del Norte: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, así como frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (este, centro y sur); cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur) y Aguascalientes, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.



Mesa Central: Por la mañana, cielo nublado, ambiente fresco con bancos de niebla y ambiente frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (centro y sureste), Querétaro (sur) e Hidalgo (suroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos y Puebla. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato; y rachas de hasta 40 km/h en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tecomán, Col., 51.0; Xicotepec, Pue., 47; Chapala, Jal., 31.0; Iztapalapa, CDMX, 26.0; Manuel Doblado, Gto., 18.0; Huejutla de Reyes, Hgo., 17.0; Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., 15.5; Cotaxtla, Ver., 14.0; Matlapa, S.L.P., 10.0; Acapulco de Juárez, Gro., 10.0 y Contepec, Mich., 8.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 43.5; Piedras Negras, Coah., 42.5; Ciudad Constitución, B.C.S., 42.2; Ciudad Victoria, Tamps., 41.0; Monterrey, N.L., 38.9; Mérida, Yuc., 38.9; Choix, Sin., 38.2; Arriaga, Chis., 37.9; Chihuahua, Chih., 37.0 y Tacubaya, CDMX, 21.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax., 11.8; Toluca, Edo. Méx., 12.0; Temosachic, Chih., 12.4; Pachuca, Hgo., 13.0; Zacatecas, Zac., 13.3; Puebla, Pue., 13.4; Tacubaya, CDMX, 13.9 y San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.5.