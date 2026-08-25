Apicultura, amenazada en Veracruz

agosto 25, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La apicultura en Veracruz enfrenta un panorama cada vez más complejo debido a los efectos del cambio climático, la intensa canícula, el déficit de lluvias y el uso desmedido de pesticidas, factores que han devastado apiarios enteros y reducido la floración en diversas regiones del estado.

Así lo advirtió César Augusto Rivera Báez, productor y representante de Miel Quira, quien detalló que actualmente los apicultores se encuentran en una etapa intermedia en la que deben fortalecer y mantener vivas sus colmenas mediante alimentación artificial o trasladándolas a otras zonas del territorio veracruzano para asegurar la producción rumbo a la temporada fuerte de primavera.

«Todo lo que es la apicultura cada día se hace un tema más complicado, no solo por los fenómenos meteorológicos, sino también por el uso de pesticidas que dan al traste con colmenas y apiarios completos. La falta de lluvias y la canícula nos obligan a recurrir a la alimentación artificial o a mover colmenas, lo que exige una inversión económica mucho mayor», explicó.

A pesar de este escenario adverso, Rivera Báez destacó que la apicultura continúa siendo una actividad noble y rentable, cuyo secreto para subsistir radica en la diversificación de la producción y en la riqueza florística de la entidad.

Señaló que Veracruz es un estado megadiverso que permite obtener distintos tipos de mieles según la región: desde la miel mantequilla o cremosa en el Altiplano y el Cofre de Perote; la miel cítrica en zonas como Misantla, Martínez de la Torre, Álamo y Papantla; la multifloral en la zona centro; hasta la miel de mangle en la región de Alvarado.

Asimismo, el productor resaltó que a partir de la pandemia de Covid-19 se incrementó notablemente la cultura del consumo de miel y sus derivados, como el propóleo, polen y jalea real, impulsada también por la difusión en redes sociales y campañas institucionales.

Para hacer frente a los costos de producción y maximizar sus rendimientos, los productores han optado por valorizar todos los recursos del panal, elaborando productos como jarabes, confitería, velas de cera de abeja y mezclas medicinales como ajo con miel o miel con cúrcuma y jengibre.