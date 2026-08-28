Eventos culturales generan importante derrama económica

agosto 28, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- De acuerdo a la titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz, Xóchitl Molina González, los diferentes eventos culturales y festivales han generado una importante derrama económica y turística en Veracruz.

Aunque no dio datos concretos, toda vez que, dijo, son parte del informe de la Secretaría de Turismo, indicó que la realización de festivales, actividades artísticas y eventos culturales contribuyen a fortalecer el turismo y generar derrama económica.

Y es que, sostuvo que la promoción de la cultura veracruzana no sólo tiene el objetivo de preservar y visibilizar la identidad del estado, sino también atraer visitantes y beneficiar a familias, comerciantes y prestadores de servicios.

La funcionaria estatal destacó que los fines de semana se ha observado una importante movilidad turística en Veracruz y Boca del Río, impulsada por la gastronomía, los espacios emblemáticos y los diferentes festivales que se realizan en la zona conurbada.

Finalmente, sostuvo que el ejemplo de esta derrama económica es el Festival del Mar que generó una importante afluencia de visitantes y el movimiento económico generado.