Pronostican lluvias muy fuertes y temperaturas de hasta 40 °C para Veracruz

Pronostican lluvias muy fuertes y temperaturas de hasta 40 °C para Veracruz

agosto 29, 2026

Xalapa, Ver., 29 de agosto de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado condiciones de lluvia y ambiente caluroso en distintas regiones del estado de Veracruz.

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el sur de la entidad.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

También existe la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y arroyos debido a las lluvias de mayor intensidad.

Durante la mañana se prevé un ambiente templado a fresco, especialmente en zonas serranas donde podrían presentarse bancos de niebla.

Por la tarde, las condiciones serán calurosas a muy calurosas, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en algunas regiones.

El SMN señaló que estas condiciones están asociadas con la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 33, factores que favorecerán el desarrollo de lluvias en buena parte de la región.Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.