Alistan rodada en memoria de personas desaparecidas por Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Alistan rodada en memoria de personas desaparecidas por Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

agosto 28, 2026

Juan David Castilla

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en la capital veracruzana preparan una jornada de movilización para este domingo 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con el objetivo de visibilizar la problemática, exigir celeridad en las investigaciones y mantener vigente la demanda de localización de sus seres queridos.

La actividad central consistirá en una rodada con causa denominada “Por nuestros desaparecidos”, la cual tendrá como punto de reunión e inicio la plaza Sebastián Lerdo de Tejada a las 09:00 horas.

El contingente recorrerá calles estratégicas de la ciudad para visitar espacios con una fuerte carga simbólica y memoria histórica para los colectivos de la región.

Fabiola Pensado, madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera, joven desaparecido en Xalapa en marzo de 2014, detalló que el trayecto contempla paradas en el Monumento a la Madre, el mural conmemorativo ubicado en el cruce de la avenida Rafael Murillo Vidal y Circuito Presidentes, así como el panteón municipal Palo Verde, para finalmente retornar al punto de partida en el centro histórico donde darán lectura a un posicionamiento conjunto.

La activista enfatizó la relevancia del panteón Palo Verde dentro del itinerario, al recordar que en dicho espacio existen fosas comunes donde colectivos han demandado de manera insistente la intervención de peritos forenses para agilizar los trabajos de exhumación e identificación de restos humanos.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad xalapeña a empatizar con la causa y sumarse al recorrido, señalando que la desaparición de personas representa un agravio social que requiere la participación activa de toda la comunidad.