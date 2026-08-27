Veracruz, segundo lugar nacional por contagios de dengue

agosto 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El estado de Veracruz se colocó en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de contagios confirmados de dengue en lo que va del año 2026, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud federal y la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Hasta el corte de la semana epidemiológica número 31, las autoridades sanitarias registran un acumulado de 660 casos confirmados en territorio veracruzano, cifra que sitúa a la entidad solo por debajo del estado de Sonora, que encabeza la lista nacional.

El informe epidemiológico detalla que en la entidad se han ratificado oficialmente dos defunciones a causa de este virus transmitido por el vector (Aedes aegypti).

Sin embargo, al menos 13 fallecimientos más permanecen en calidad de sospechosos y bajo análisis técnico del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica para determinar o descartar su causalidad.

Respecto a la distribución geográfica del padecimiento, la zona norte y el sur del estado concentran el mayor número de registros activos.

El municipio de Poza Rica encabeza la incidencia con 82 casos confirmados. Le siguen Las Choapas con 17 contagios, Castillo de Teayo con 8 y Oteapan con 3 casos notificados.

Pese a que las autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) sostienen acciones de fumigación y control vectorial ante el incremento de lluvias en la región, la Dirección General de Epidemiología advierte que hasta el momento ningún municipio veracruzano ha alcanzado el estatus de «zona de éxito» en la contención de la curva epidemiológica.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas preventivas en los hogares mediante la estrategia de lavar, tapar, voltear y tirar recipientes que acumulen agua, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor.