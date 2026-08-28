Denuncian más de 120 despidos injustificados en la SEV

agosto 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Más de 120 trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fueron despedidos injustificadamente y sin el debido proceso legal en las últimas horas, denunciaron exempleados de la dependencia estatal durante una protesta frente a Palacio de Gobierno, en el centro de Xalapa.

Sofía Quirós, exdirectora de Recursos Humanos de la SEV, se pronunció públicamente en apoyo a los agraviados, señalando que la mayoría de los afectados son jóvenes profesionales, sin antecedentes de corrupción y con perfiles idóneos para la función pública que desempeñaban.

De acuerdo con la exfuncionaria, las notificadas de rescisión de contrato se han dado de manera intempestiva y sin apego a la normativa laboral, dejando en la indefensión a personal operativo que cumplía jornadas extraordinarias y fines de semana.

«Está bien si los van a despedir, pero que les avisen conforme a la ley y conforme se tiene que hacer. Son jóvenes limpios, con perfil limpio, que han trabajado por amor a la educación y que no tienen nada de corrupción atrás de ellos», aseveró Quirós durante la manifestación.

Entre los casos expuestos se encuentra el de personal con dependientes económicos directos y madres solteras, quienes al momento del reclamo se encontraban realizando los trámites formales de entrega-recepción.

Se advirtió además sobre la existencia de temor entre la plantilla laboral activa ante posibles represalias o inconsistencias provocadas durante dicho proceso administrativo.

Los denunciantes precisaron que la cifra de bajas confirmadas supera el centenar de colaboradores en diversas áreas de la dependencia educativa, todos ellos con nivel licenciatura y vinculados al trabajo territorial del movimiento oficialista, por lo que no descartan que la ola de ceses continúe en los próximos días.

Cuestionada sobre su salida de la Dirección de Recursos Humanos, Sofía Quirós descartó buscar la reincorporación a su antiguo encargo, al señalar que los mandos directivos son puestos de confianza y que su etapa al frente del área concluyó tras brindar atención al magisterio veracruzano.