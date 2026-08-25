Sonora confirma segundo caso de gusano barrenador en plena reapertura de exportación ganadera a EU

agosto 25, 2026

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmaron un segundo caso activo de gusano barrenador del ganado (GBG) en Sonora. El hallazgo se registró en el municipio serrano de Yécora, a solo unos días de haberse reportado el primer brote en la entidad y en el marco de la reapertura fronteriza para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos tras casi dos años de restricciones.

El registro en Yécora sitúa la plaga de gusano barrenador a 334 kilómetros de la línea internacional con Estados Unidos, mostrando un desplazamiento hacia el norte en comparación con el primer caso identificado el 19 de agosto en una hembra bovina de cinco años en la comunidad de Munihuasa, municipio de Álamos (a 480 kilómetros de la frontera).

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De acuerdo con el informe de la semana epidemiológica número 34 emitido por Senasica:

Existen 1,937 casos activos de gusano barrenador en todo el territorio nacional.

El ganado bovino encabeza las afectaciones con 885 registros, seguido por caninos con 711, distribuyéndose el resto entre equinos, porcinos, ovinos, caprinos y felinos.

En el panorama estatal, además de los dos casos de Sonora, destacan entidades como Sinaloa (45 casos), Colima y Tamaulipas (42 cada una), Coahuila (36), Aguascalientes (23), Campeche (18), Ciudad de México (16), Tabasco (14), Tlaxcala (10) y Michoacán (seis).

Frente a este nuevo hallazgo, el Gobierno de Sonora, en coordinación con la Federación, intensificó las medidas de contención. Como medida central de control biológico, se han liberado 7 millones de moscas estériles en la entidad para frenar la reproducción del insecto, de las cuales 2.5 millones fueron dispersadas específicamente en la zona de Yécora.

Asimismo, las brigadas sanitarias mantienen labores de rastreo epidemiológico, inspección física del hato, curación preventiva de heridas, control estricto de la movilización de animales y capacitación directa a los productores locales.

Pese a la alerta fitosanitaria, el proceso de reapertura de la frontera no fue suspendido. Autoridades estatales, representantes de la Sagarpa y productores ganaderos se concentraron en la estación cuarentenaria de Agua Prieta para coordinar el cruce del primer embarque de aproximadamente 750 cabezas con destino a Douglas, Arizona.

El reinicio de los envíos busca mitigar el impacto derivado de más de 21 meses de cierre comercial, lapso que acumuló pérdidas superiores a los 2 mil millones de dólares para el sector ganadero mexicano. Las autoridades reiteraron el llamado a los productores a mantener la vigilancia en sus hatos, reportar de inmediato cualquier larva sospechosa y cumplir rigurosamente con los protocolos binacionales de bioseguridad.