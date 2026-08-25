Sheinbaum presentaría iniciativa para que solo mexicanos sin doble nacionalidad sean presidentes o gobernadores

Sheinbaum presentaría iniciativa para que solo mexicanos sin doble nacionalidad sean presidentes o gobernadores

agosto 25, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno analiza presentar una iniciativa de reforma constitucional para impedir que quienes ocupen la Presidencia de la República tengan doble nacionalidad, al considerar que quien encabeza el Poder Ejecutivo debe representar exclusivamente a México.

Durante su conferencia, Sheinbaum extendió la propuesta a los gobernadores y gobernadoras de los estados, al cuestionar que un funcionario electo para representar a la población mexicana pueda mantener simultáneamente la nacionalidad de otro país.

“Presidente mexicano o presidenta mexicana es mexicana, no representa a otro país”, sostuvo la mandataria, al señalar que se está valorando enviar al Congreso de la Unión una reforma constitucional que establezca esta condición.

Sheinbaum argumentó que el requisito debería aplicarse también a los titulares de los gobiernos estatales, debido a que los gobernadores representan directamente a la población de sus entidades y ejercen funciones públicas en nombre del Estado mexicano.

“¿Por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México para ser gobernadora o gobernador?”, cuestionó.

La presidenta planteó además que la doble nacionalidad abre un cuestionamiento sobre la lealtad y representación de quienes ocupan cargos de elección popular.

“Si tienes doble nacionalidad, pues entonces ¿a quién representas?, ¿a México o a otro país?”, preguntó.

En este contexto, Sheinbaum se refirió al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, y rechazó que su ciudadanía estadounidense pueda impedir que sea sometido a un proceso de extradición en caso de que existan los elementos legales correspondientes.

“En el caso de Cabeza de Vaca, tiene doble nacionalidad, es estadounidense y vive en Estados Unidos”, señaló.

La mandataria subrayó que contar con la nacionalidad de otro país no constituye, por sí mismo, un impedimento para una eventual extradición, particularmente cuando existe una orden judicial.

“El que sea estadounidense no impide que no pueda ser extraditado porque cometió un delito o varios”, afirmó.

Sheinbaum precisó que la existencia de una orden de aprehensión no es una acusación formulada directamente por el Ejecutivo, sino un asunto que corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales.

“No lo digo yo, lo dice la Fiscalía y un juez que ya tiene orden de aprehensión”, puntualizó, al señalar que Cabeza de Vaca no sería el único caso.

Más allá del debate sobre la doble nacionalidad, Sheinbaum sostuvo que para quienes ejercen responsabilidades públicas el elemento central debe ser la honestidad y la honradez.

“La honestidad, la honradez” son, dijo, valores fundamentales en el ejercicio de un cargo público, y acusó que existe “mucha hipocresía”, particularmente entre sectores del conservadurismo.