EU advierte que cancelará cualquier visa “si existen razones”

agosto 17, 2026

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que cancelará cualquier visa cuando existan motivos para hacerlo, sin importar quién sea el titular ni sus circunstancias.

La representación diplomática, encabezada por Ronald Johnson, señaló que tampoco influirán el lugar de residencia del propietario ni sus opiniones o ideología política.

En redes sociales, la Embajada estadounidense sostuvo que su postura es clara y consistente: las visas constituyen un privilegio, no un derecho, y pueden ser canceladas.

Asimismo, el mensaje incluyó una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que nadie tiene derecho a una visa para ingresar al país.

Explicó que las visas permiten entrar como visitante, estudiante o periodista, pero advirtió que serán retiradas cuando existan acciones contra los intereses nacionales.

El posicionamiento ocurre tras confirmarse esta semana la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, político morenista e hijo del expresidente López Obrador.