Cae empresario mexicano en EU por planear secuestro y homicidio

agosto 3, 2026

Un empresario mexicano fue detenido en Estados Unidos por su presunta participación en un plan para contratar el secuestro y asesinato de otro hombre de negocios originario de México. De acuerdo con las autoridades federales, el acusado habría acordado un pago total de 40 mil dólares para llevar a cabo el crimen, el cual estaría relacionado con una deuda pendiente.

El detenido fue identificado como Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, quien fue arrestado en Miami por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Las investigaciones indican que es ciudadano mexicano y residente permanente legal en Estados Unidos.

La investigación comenzó como parte de una indagatoria sobre presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con el cambio de divisas; en ese contexto, agentes encubiertos se acercaron al empresario haciéndole creer que buscaban convertir dinero procedente de la venta de drogas a criptomonedas, operación en la que presuntamente participó al cambiar alrededor de 750 mil dólares.

Durante los contactos con los agentes, el empresario habría solicitado ayuda para eliminar a un hombre de negocios mexicano y recuperar el dinero que, según él, le adeudaba. Posteriormente, aceptó pagar 40 mil dólares por el secuestro y homicidio de la víctima, realizando diversos pagos parciales conforme avanzaba el supuesto plan.

Como parte del operativo, los investigadores mostraron al acusado fotografías y videos manipulados en los que aparentemente la víctima ya había sido secuestrada, torturada y asesinada; tras recibir ese material, el empresario realizó nuevos pagos y una transferencia en criptomonedas para completar el acuerdo, según la denuncia presentada por las autoridades estadounidenses.

Por ahora, Marcos Arturo Kleiman Tronllan enfrenta un cargo por asesinato por encargo, delito que podría derivar en una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares, mientras el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales de Estados Unidos.