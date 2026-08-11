EU acusa a cuatro mexicanos ligados al CJNG por narcoterrorismo

agosto 11, 2026

El Departamento de Justicia de EU (DOJ) acusó a cuatro ciudadanos mexicanos de presuntamente formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cometer delitos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego. Las autoridades detuvieron a los cuatro sospechosos en República Checa durante junio de 2026.

Las autoridades identificaron a los imputados como Edgar Alejandro “N”, de 44 años; Noé “N”, de 33; José Miguel “N”, de 23, y Leobardo “N”, conocido como “Bado”, de 63 años. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, cada uno podría recibir una pena máxima de cadena perpetua si un tribunal determina su culpabilidad.

Según la acusación, los cuatro habrían cumplido distintas funciones dentro del grupo criminal. Edgar Alejandro y José Miguel habrían representado a integrantes de alto rango del CJNG, mientras Noé habría traficado fentanilo y operado un laboratorio clandestino en México. Leobardo habría intermediado en el traslado de narcóticos y armas.

La investigación estadunidense sostiene que en febrero Edgar Alejandro y Noé negociaron desde República Checa la compra de armamento para México. El equipo incluía ametralladoras, lanzagranadas, morteros y municiones, presuntamente destinados a cometer actos violentos contra grupos rivales, civiles, policías y militares mexicanos.

Como parte del supuesto intercambio, los acusados habrían utilizado fentanilo y metanfetamina para pagar las armas y posteriormente introducir las drogas a Estados Unidos para distribuirlas. Además, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, un laboratorio de opioides sintéticos presuntamente relacionado con Noé.

Tras su detención en República Checa, las autoridades extraditaron a Edgar Alejandro y José Miguel a Estados Unidos, donde ambos comparecieron ante un juez del Distrito Medio de Florida. Los dos permanecen bajo custodia mientras continúa el proceso judicial; los tribunales correspondientes deberán determinar la validez de las acusaciones contra los cuatro implicados.