México conquista el Premundial Sub-20 tras derrotar a EU

agosto 10, 2026

La Selección Mexicana Sub-20 se proclamó campeona del Campeonato de Concacaf tras vencer 2-0 a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Azteca. El conjunto dirigido por Álex Diego mantuvo su paso invicto durante el torneo y consiguió refrendar el campeonato que había obtenido en la edición de 2024.

El triunfo ante el cuadro estadounidense tuvo como protagonista a Cristóbal Alfaro, quien marcó los dos goles del encuentro. El primero llegó al minuto 28 mediante un cabezazo que superó la línea de meta, mientras que en la segunda parte volvió a aparecer para aprovechar un balón proveniente de un tiro de esquina y ampliar la ventaja mexicana.

Además del título, el combinado nacional obtuvo importantes reconocimientos individuales: Hugo Camberos recibió el Balón de Oro como el mejor jugador del campeonato y también consiguió la Bota de Oro como máximo anotador, con cinco goles durante la competencia. El guardameta Cristo Navarrete fue distinguido con el Guante de Oro después de permitir únicamente una anotación en todo el torneo.

México también recibió el reconocimiento al Fair Play, premio que fue recogido por el capitán Carlos Hernández. Con ello, la selección sumó distinciones tanto en el terreno colectivo como en el desempeño individual de sus futbolistas, destacando especialmente la actuación de Camberos y Navarrete durante el campeonato.

El campeonato también permitió al equipo mexicano conseguir sus objetivos de clasificación. Después de superar a Panamá en los cuartos de final aseguró su lugar en el Mundial Sub-20, mientras que posteriormente derrotó a Canadá en semifinales para obtener el boleto a los Juegos Olímpicos, antes de cerrar el torneo con la victoria sobre Estados Unidos.

Con el campeonato obtenido en casa, México reafirmó su dominio en esta competencia al conservar el título conseguido en 2024.