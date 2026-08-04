México buscará reclamar bienes decomisados a “El Mayo” en EU

agosto 4, 2026

El Gobierno de México analizará la posibilidad de recuperar parte de los bienes decomisados en Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que un tribunal estadounidense ordenara el aseguramiento de una fortuna valuada en 15 mil millones de dólares. Para ello, las autoridades mexicanas revisarán las opciones legales para determinar si existe una vía que permita reclamar una parte de esos recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de estudiar el caso; además, explicó que se evaluarán los mecanismos jurídicos disponibles y los acuerdos internacionales que podrían respaldar una solicitud formal para acceder a parte del patrimonio asegurado.

La mandataria señaló que los bienes relacionados con actividades ilícitas desarrolladas en territorio mexicano podrían ser motivo de un reclamo por parte del Estado. De igual forma, recordó que existen antecedentes de cooperación entre ambos países en materia de devolución de activos obtenidos mediante operaciones del crimen organizado.

El posible procedimiento surge después de que la justicia estadounidense condenó a cadena perpetua a “El Mayo”, además de ordenar el decomiso de los recursos que, según las autoridades de ese país, fueron obtenidos mediante actividades de narcotráfico durante varios años.

Las autoridades mexicanas precisaron que el análisis apenas comenzará y que aún no existe una decisión definitiva sobre la presentación de una reclamación; no obstante, indicaron que primero será necesario determinar el sustento legal para solicitar una parte de los bienes asegurados por el gobierno estadounidense.

Mientras la FGR realiza la revisión correspondiente, el Gobierno de México reiteró que dará seguimiento al destino de los activos decomisados. También buscará definir si una parte de esos recursos puede regresar al país conforme a los instrumentos legales y de cooperación internacional vigentes.