Inicia acciones legales para identificar a responsable de filtraciones de GTA 6

agosto 25, 2026

GTA 6 todavía no llega al mercado, pero ya está provocando problemas para sus desarrolladores, la compañía inició acciones para intentar identificar a la persona o grupo detrás de CyberLeek, responsable de publicar material que aparentemente muestra contenido inédito del esperado videojuego.

Ahora, el problema va más allá de retirar las filtraciones, Take-Two, empresa matriz del estudio, busca conocer quién está detrás de CyberLeek y ha recurrido a medidas legales para obtener información de plataformas utilizadas por el presunto filtrador.

Durante los últimos días comenzaron a circular en internet videos de gameplay y material relacionado con GTA 6 que no había sido mostrado oficialmente por Rockstar Games.

La búsqueda de CyberLeek

La investigación continúa mientras la empresa matriz intenta reunir información que permita llegar hasta los responsables de las filtraciones. Las solicitudes realizadas a plataformas como Microsoft y Discord podrían aportar datos sobre las cuentas relacionadas con el presunto filtrador y ayudar a reconstruir cómo se difundió el material.

Por ahora, la identidad detrás de CyberLeek no ha sido confirmada públicamente y las filtraciones continúan circulando en internet. Cada nuevo material obliga al estudio a reaccionar y aumenta la cantidad de información sobre GTA 6 que llega al público antes de que la compañía decida mostrarla oficialmente.

Mientras la búsqueda continúa, queda por ver si Take-Two logrará identificar a los responsables o si CyberLeek todavía tiene más información del juego que revelar.

El impacto incluso llegó al mercado financiero: Take-Two perdió miles de millones de dólares en valor bursátil durante los días posteriores a las filtraciones, aunque no existe evidencia suficiente para atribuir toda esa caída directamente al contenido publicado por CyberLeek.