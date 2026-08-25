Balón de la “Mano de Dios” es subastado por 3.35 mdd

agosto 25, 2026

La pelota utilizada en uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol acaba de cambiar de dueño por 3.35 millones de dólares. Se trata del balón con el que Diego Maradona marcó la famosa “Mano de Dios” ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.

La subasta fue realizada por Heritage Auctions en Estados Unidos y convirtió al Adidas Azteca en una de las piezas deportivas más llamativas que se han puesto a la venta. El precio final estuvo muy por debajo de los 10 millones de dólares que se esperaba alcanzar antes de la venta.

La importancia de la pelota va más allá de su valor económico. Ese mismo balón fue utilizado durante el partido en el que Maradona marcó dos de los goles más recordados de su carrera frente a Inglaterra.

Historia en Mundiales

El balón permaneció durante décadas en manos del árbitro tunecino Ali Bennaceur, quien decidió conservarlo después del partido. Su historia y su relación directa con uno de los momentos más recordados de México 1986 fueron parte del valor que alcanzó en la subasta.

Más de 40 años después de aquel partido, la pelota que estuvo presente en la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” vuelve a hacer historia, esta vez lejos de una cancha y por una cifra de millones de dólares.