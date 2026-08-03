“Diarrea explosiva” deja sus dos primeras muertes en EU

agosto 3, 2026

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron las primeras dos muertes relacionadas con el brote de Cyclospora en el estado de Michigan, donde ambas víctimas presentaban enfermedades preexistentes que se agravaron por la infección y la deshidratación.

El parásito causa la enfermedad conocida como ciclosporiasis, que afecta principalmente al sistema digestivo y, aunque suele ser tratable, puede representar un riesgo para personas vulnerables.

De acuerdo con los reportes sanitarios, el brote ya supera los 4 mil casos confirmados en el país, mientras miles de contagios adicionales permanecen bajo investigación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen abiertas las pesquisas para identificar todas las fuentes de contagio, aunque una parte importante de los casos ha sido vinculada a lechuga iceberg distribuida desde México.

Las autoridades de Michigan señalaron que las dos personas fallecidas tenían condiciones de salud subyacentes y que la deshidratación derivada de la enfermedad pudo contribuir a su muerte.

Asimismo, recordaron que la ciclosporiasis generalmente no es mortal, pero puede ocasionar complicaciones graves en adultos mayores, personas inmunodeprimidas y pacientes con padecimientos crónicos.

Los especialistas recomiendan reforzar las medidas de higiene alimentaria, lavar cuidadosamente frutas y verduras y acudir al médico ante síntomas como diarrea intensa, dolor abdominal, fatiga o pérdida de apetito.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Estados Unidos continúan con el monitoreo del brote y las investigaciones para evitar nuevos contagios.