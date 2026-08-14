EU reanuda actividades en Michoacán e inspecciones de aguacate

agosto 14, 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reanudó este jueves sus actividades en el estado de Michoacán, lo que implica el regreso de inspectores estadounidenses a plantaciones y empacadoras de aguacate para garantizar que el producto exportado no lleve plagas que afecten a los agricultores de ese país.

La medida se implementa pese a que el gobierno estadounidense mantiene una alerta de viaje nivel 4 para la entidad, donde se recomienda no viajar ante “el riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, carteles, pandillas y organizaciones criminales”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la reanudación total de actividades oficiales ocurre tras las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano y la evaluación de las condiciones en el sitio, después de que la semana pasada quedaran suspendidas por lo que la representación diplomática describió como una “amenaza contra los intereses estadounidenses”.

Johnson reconoció al Gabinete de Seguridad de México por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible la reanudación. “Este es otro resultado tangible de la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Al trabajar juntos, protegemos a nuestra gente, nuestra producción de alimentos, cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”, declaró el diplomático.

El embajador señaló que se mantendrá el monitoreo de las condiciones de seguridad y que la prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó mil 557 soldados en la entidad para reforzar la seguridad en zonas productoras, centros de empaque y vías de comunicación, y combatir la extorsión a productores.