Atacan a balazos la casa de la alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco; descarta renunciar

agosto 25, 2026

A días de haber asumido la presidencia municipal interina de Paraíso, Tabasco, María Elisa Hernández Flores fue víctima de un ataque armado durante la madrugada de este martes en su domicilio ubicado en el Ejido Oriente San Cayetano. Pese a la agresión y a previas amenazas de intimidación, la edil descartó renunciar a su encomienda y aseguró que continuará al frente del gobierno municipal.

⇒ De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de la zona, sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al exterior de la vivienda y realizaron detonaciones con arma de fuego contra la fachada del inmueble, para luego darse a la fuga.

Elementos de Seguridad Pública municipal acudieron al sitio tras el llamado de emergencia, donde acordonaron el área y aseguraron al menos tres casquillos percutidos para los peritajes de ley. Se confirmó que tanto la funcionaria como sus familiares resultaron ilesos durante el tiroteo.

En sus primeras declaraciones ante medios locales, la alcaldesa de 26 años admitió sentir temor por su integridad y la de su familia, pero subrayó que procederá conforme a derecho para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la demarcación.

“Tuvimos un incidente en mi domicilio donde hubieron algunas detonaciones de armas. Obviamente nos despertamos, llegó seguridad pública y se están haciendo todos los peritajes. (…) Hemos tenido amenazas y temas de intimidación, pero vamos a proceder conforme a la ley”, expresó la munícipe, quien recordó que este tipo de hostigamientos los experimentó desde el momento en que rindió protesta.

Asimismo, el dirigente local de Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, externó su solidaridad hacia la edil y exigió un alto a la violencia: “Paraíso no merece vivir en la zozobra ni con miedo. La violencia jamás será el camino; hoy más que nunca debemos cerrar filas en favor de la paz”, manifestó en redes sociales.