Alerta CCE por más ataques de Donald Trump en contra de México y pide paciencia: “Tenemos que prepararnos”

Alerta CCE por más ataques de Donald Trump en contra de México y pide paciencia: “Tenemos que prepararnos”

agosto 20, 2026

De aquí a noviembre cuando se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos, se prevén embestidas en contra de México, por lo que se tendrá que seguir trabajando y preparando ante cualquier ataque del presidente Donald Trump, que “nos siga golpeando como piñata”, mientras que la revisión T-MEC siga avanzando y la relación comercial fortaleciéndose, lo que será un buen balance, advirtió José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Somos optimistas de que lograremos el objetivo trazado por el sector privado de los tres países: tener un tratado de libre comercio y que todo lo que cumpla reglas de origen tenga cero por ciento de aranceles.

“Sabemos que esto no se logrará pronto, hay que ser pacientes. Le hemos expresado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no queremos un mal arreglo pronto, preferimos esperar para tener un buen arreglo”, dijo.

Medina Mora ofreció una charla con estudiantes del Tecnológico de Monterrey en un evento que se llevó a cabo en el hub de Innovación y Emprendimiento Eduardo Garza T, donde habló de Donald Trump y sus acciones contra México.

“Tenemos que prepararnos por si el presidente Trump sigue atacándonos y golpeando a México como piñata. Ustedes han escuchado que el presidente Trump ha dicho que el tratado es irrelevante, pero ahí están los datos duros, nos damos cuenta que México es el país que más le vende a Estados Unidos y también que más le compramos.

“Todo esto son declaraciones políticas que están dirigidas a otro público, al público electoral. Nosotros seguimos en lo nuestro, que es seguir en esta revisión del tratado”, dijo.

Mencionó también los aranceles de la sección 232 que están afectando al sector automotriz, al acero y al aluminio.

“Tendremos que ser pacientes, confiamos en que se solucionará. Aunque también sabemos que viene una revisión de la sección 301.

“Y entre las irracionalidades del presidente de los Estados Unidos puso a la industria automotriz de Japón, Corea y Europa el 15 por ciento de arancel, resulta que las armadoras americanas como General Motors, entre otras que fabrican en México cuando exportan a Estados Unidos tienen que pagar 25 por ciento de arancel”, señaló.