EU pone a la venta monedas de un dólar con el rostro de Donald Trump

EU pone a la venta monedas de un dólar con el rostro de Donald Trump

septiembre 2, 2026

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso a la venta este miércoles monedas conmemorativas de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

La institución informó que las piezas ya están disponibles para coleccionistas y también se encuentran en circulación, por lo que recomendó a los ciudadanos revisar el cambio recibido para comprobar si tienen alguna.

El anverso de la moneda muestra un retrato serio de Trump, con las inscripciones “Liberty”, “In God We Trust” y las fechas 1776-2026. El reverso presenta el Gran Sello de Estados Unidos, con el águila calva sosteniendo flechas y una rama de olivo, y la inscripción “E Pluribus Unum” (“de muchos, uno”).

Además, la Casa de la Moneda ocultó al azar algunas monedas de emisión especial marcadas “July 4th”, acuñadas el día del aniversario de la Declaración de Independencia.

Precios y disponibilidad

Las monedas, de color dorado, están compuestas principalmente de cobre, con un 6% de zinc, un 3.5% de manganeso y un 2% de níquel, sin oro real en su fabricación.

La Casa de la Moneda vende paquetes de 25 monedas por 61 dólares (aproximadamente 2.44 dólares por pieza) y bolsas de 100 unidades por 154.50 dólares (alrededor de 1.55 dólares por moneda).

Aunque una ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas, la administración Trump ha señalado que una ley de 2020 autoriza nuevos diseños para conmemorar el 250 aniversario del país, lo que permite la emisión de esta pieza bajo la autoridad del secretario del Tesoro.

La iniciativa ha sido criticada por la oposición demócrata, que considera que refleja una actitud megalómana del republicano.