Amenaza Donald Trump demoler el Kennedy Center

agosto 26, 2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos planteó por primera vez ante un tribunal que el Kennedy Center podría terminar demolido si no avanzan las obras impulsadas por la administración de Donald Trump.

La advertencia ocurre mientras continúa la disputa por el cierre del recinto, las renovaciones y el intento de colocar nuevamente el nombre del presidente en el edificio.

La posibilidad fue planteada en un documento presentado el lunes por abogados del Departamento de Justicia, en medio de una batalla legal iniciada después de que una junta alineada con Trump intentara cambiar el nombre del centro.

Reuters confirmó este martes que el gobierno sostiene que el recinto enfrenta problemas estructurales que requieren intervención, mientras que la representante demócrata Joyce Beatty busca impedir que vuelva a colocarse el nombre de Trump en la fachada.

La advertencia supone un nuevo giro en el conflicto alrededor de una institución creada por el Congreso como monumento viviente al presidente John F. Kennedy.

El documento presentado ante el tribunal sostiene que, si no se realizan las obras que la administración considera necesarias, el edificio podría deteriorarse hasta convertirse en una estructura que tendría que ser demolida.

El abogado del Departamento de Justicia, Brantley T. Mayers, planteó que, sin esos trabajos, el Kennedy Center podría convertirse en una construcción insegura y en mal estado que eventualmente tendría que ser retirada.

El documento incluso menciona como posibilidad futura la construcción de un gran anfiteatro al aire libre con vistas al río Potomac.

La presentación señala que una instalación de ese tipo no rendiría el mismo homenaje a John F. Kennedy, pero podría ser más sencilla y menos costosa de construir, operar y mantener.

El Departamento de Justicia también describió al centro como una estructura con problemas que calificó de “estructuralmente deficiente, fundamentalmente insegura y una vergüenza para la capital del país”.

Esta es la primera ocasión en que los aliados de Trump plantean de manera explícita ante un tribunal la posibilidad de que el Kennedy Center sea demolido si no se concreta el proyecto de renovación.

¿Por qué el Kennedy Center necesita obras?

La administración Trump sostiene que el edificio requiere una intervención amplia.

El director ejecutivo del centro, Matt Floca, ha explicado en documentos judiciales que existen trabajos pendientes relacionados con los elevadores de escenario, sistemas de aparejo, instalaciones eléctricas, filtraciones de agua y otros componentes de la infraestructura.

De acuerdo con los planes presentados recientemente al consejo directivo, el proyecto contempla más de 250 millones de dólares en renovaciones.

Entre las obras previstas están trabajos en los tres principales teatros del complejo:

El Concert Hall, con capacidad para 2 mil 465 personas, tendría cambios en asientos, pisos y escenario.

El Opera House, con 2 mil 347 lugares, recibiría trabajos en sus acabados, puertas y configuración de asientos.

El Eisenhower Theater, con mil 161 lugares, tendría un reemplazo completo de sus butacas.

También están previstas reparaciones en techos, terrazas, elevadores, áreas de empleados y espacios de servicio.

El proyecto plantea cerrar el complejo principal durante aproximadamente dos años, con la meta de concluir las obras en el verano de 2028. El espacio conocido como The Reach permanecería abierto durante parte del proceso.

La presentación judicial habla de una posible consecuencia si no se realizan las obras. No significa que exista actualmente una orden para demoler el Kennedy Center.

El recinto continúa en medio de un proceso judicial y político en el que se discuten tanto las renovaciones como la autoridad de la junta para tomar determinadas decisiones.

De hecho, en mayo el juez federal Christopher Cooper ordenó detener temporalmente los planes para cerrar el centro durante dos años mientras se revisaban distintos aspectos del proyecto. También ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada después de concluir que la junta había actuado de manera ilegal al modificar la denominación del recinto. El nombre de Trump fue retirado de la fachada en junio.

La disputa por la denominación del edificio es uno de los puntos centrales del enfrentamiento.

En diciembre de 2025, la junta directiva controlada por aliados de Trump había colocado su nombre en el edificio. El juez Cooper posteriormente determinó que la medida era ilegal y ordenó retirarlo.

La decisión se basó en que el Congreso fue quien designó el centro como monumento a John F. Kennedy, y la legislación establece restricciones para convertirlo en un homenaje a otra persona.

Pero la junta volvió a votar este mes para colocar una referencia a Trump.

La nueva fórmula propuesta ya no sería simplemente agregar su nombre al título. El texto aprobado dice:

“The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated By President Donald J. Trump”.

En español, la fórmula reconoce al presidente como responsable de la restauración y renovación del centro.

Además, la junta aprobó llamar “President Donald J. Trump Plaza” a los terrenos que rodean el edificio.

¿Por qué Trump quiere volver a aparecer en la fachada?

La administración sostiene que Trump ha desempeñado un papel central en la recuperación financiera del centro.

En el documento judicial, los abogados argumentaron que el presidente ha conseguido recursos públicos y ha movilizado nuevos donantes.

El texto sostiene que Trump “obtuvo 258 millones de dólares en fondos del Congreso para la restauración de la capital” y que también impulsó una nueva base de donantes para un fondo de la institución.

Sin embargo, el documento no explica con precisión qué ocurrió con esos recursos ni demuestra por sí mismo que el reconocimiento del nombre de Trump sea indispensable para la supervivencia del centro.

Además, documentos obtenidos por The Washington Post muestran un panorama financiero distinto al presentado públicamente por los dirigentes: tanto los ingresos por boletaje como la recaudación de donaciones habrían disminuido después de que el nombre de Trump fue colocado en el edificio.

La representante demócrata Joyce Beatty, integrante del consejo del Kennedy Center, ha cuestionado tanto el intento de cambiar el nombre como la forma en que se tomó la decisión de cerrar el recinto.

Beatty sostiene que la junta no contó con información suficiente sobre los distintos escenarios antes de votar el cierre de dos años.

También presentó una solicitud de emergencia ante un tribunal federal para impedir que el nombre de Trump vuelva a colocarse en la fachada. Sus abogados sostienen que cambiar la redacción no permite evadir la resolución judicial anterior.

El argumento central es que el edificio no puede convertirse en un monumento dedicado a otra persona por decisión de la junta, porque su denominación fue establecida por el Congreso.

El plan actual contempla un cierre de aproximadamente dos años.

La decisión tiene consecuencias para los espectáculos, trabajadores, artistas y organizaciones que utilizan las instalaciones.

El proyecto incluye intervenciones en los principales teatros y en buena parte de la infraestructura que opera detrás de los escenarios.

La administración sostiene que mantener abierto el complejo durante las obras aumentaría los riesgos y dificultaría el proyecto.

Sin embargo, existe una diferencia entre esa postura y los planteamientos anteriores del propio centro.

En documentos judiciales, Floca había indicado que era posible realizar determinadas obras sin modificar de manera significativa el exterior del edificio. También se habían analizado escenarios que permitían mantener parte de las actividades mientras se realizaban reparaciones.

El conflicto volverá a los tribunales esta semana. Está prevista una audiencia en Washington para analizar la disputa por el nuevo intento de colocar el nombre de Trump y las medidas relacionadas con el cierre del centro.

El Kennedy Center informó previamente al tribunal que no intentaría reinstalar el nombre antes del 8 de septiembre, con el objetivo de permitir que avance la discusión judicial.

Mientras tanto, el nombre de Trump permanece fuera de la fachada. Un tribunal de apelaciones también rechazó en julio una solicitud para suspender la orden que mantiene el nombre del presidente fuera del edificio mientras continúa el litigio.

Un conflicto que ya no es solo sobre una renovación

La discusión alrededor del Kennedy Center comenzó como un debate sobre la administración y el futuro financiero de una institución cultural, pero ahora involucra tres asuntos distintos: las condiciones físicas del edificio, el cierre para realizar las obras y la facultad legal para modificar el nombre del monumento.

La administración Trump sostiene que el centro necesita una intervención profunda y que el presidente cuenta con experiencia y capacidad para atraer recursos.

Sus opositores cuestionan la forma en que se están tomando las decisiones y consideran que la junta está intentando volver a colocar el nombre de Trump pese a una resolución judicial previa.

Por ahora, el Kennedy Center no tiene una orden de demolición. Lo que existe es una advertencia presentada por abogados del gobierno sobre lo que, según su argumento, podría ocurrir si no se realizan las reparaciones.

El siguiente capítulo se definirá en los tribunales, donde también se determinará si la junta puede volver a reconocer a Trump en la fachada de un edificio que el Congreso creó como homenaje permanente a John F. Kennedy.