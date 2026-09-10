“South Park” modifica su nombre como una burla a Donald Trump
septiembre 9, 2026
Los creadores de “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron en redes sociales que cambiarán el nombre de su comedia satírica a “South America”, como una crítica política.
El anuncio critica a Apple y Google por modificar recientemente nombres geográficos en sus plataformas, después de cumplir órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
Parker y Stone calificaron los cambios como una muestra de “valentía y patriotismo” de ambas compañías, en un comunicado difundido antes del estreno de la nueva temporada.
Apple y Google sustituyeron “Lago Ontario” por “Lago América” en sus servicios de mapas, tras haber aplicado anteriormente el cambio de “Golfo de México” a “Golfo de América”.
Los creadores también se burlaron de Paramount, su empresa matriz, al agradecerle por una “capitulación Skydance”, en referencia a la controvertida fusión concretada el año pasado.
La temporada 29 de “South Park” se estrenará el próximo 16 de septiembre y continuará su larga sátira contra Donald Trump y su administración, habituales objetivos políticos.