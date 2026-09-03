Trump propone rebautizar el estratégico estrecho de Ormuz como “estrecho de Trump”

septiembre 2, 2026

En medio de una creciente confrontación armada en Medio Oriente que mantiene en vilo al comercio energético internacional, el presidente Donald Trump propuso rebautizar el estrecho de Ormuz con su propio nombre: “estrecho de Trump”. El mandatario justificó la idea aseverando que las fuerzas armadas estadounidenses ya mantienen bajo control este punto neurálgico para el suministro global de crudo.

“Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP?”, publicó el mandatario en su red social Truth Social, rematando que el nuevo término resultaría más atractivo y llamativo para la vía marítima.

La controvertida sugerencia coincide con una intensificación de las operaciones militares. Según el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), tropas norteamericanas asumieron labores de desminado y control operativo para reabrir el canal, bloqueado por Teherán tras los bombardeos conjuntos de Washington e Israel iniciados a finales de febrero.

La Casa Blanca justificó una reciente oleada de ataques en territorio iraní —que golpeó radares, defensas aéreas y bases en la isla de Qeshm— como una respuesta a supuestos intentos de Irán por sembrar nuevas minas navales y al lanzamiento de proyectiles hacia bases en Jordania. En contraofensiva, la Guardia Revolucionaria de Irán ejecutó ataques con drones y misiles contra instalaciones aliadas en el golfo Pérsico, mientras buques petroleros sufrieron detonaciones tras desviarse de sus rutas, provocando un repunte inmediato en los precios internacionales del petróleo.

Una recurrente ofensiva toponímica

Aunque las modificaciones unilaterales de Washington solo tienen validez interna en sus agencias y carecen de reconocimiento ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la propuesta sobre Ormuz se alinea con una constante en la política de Trump durante su segundo mandato:

• Golfo de México: Rebautizado como Golfo de América mediante orden ejecutiva para los registros federales y cartografías locales, medida rechazada por el gobierno mexicano.

• Lago Ontario: Renombrado por decreto como Lago América, provocando el rechazo tajante de Ottawa y de su primer ministro, quien defendió la toponimia de origen indígena del cuerpo lacustre.

• Monte Denali: Restituido a nivel burocrático bajo la denominación de Monte McKinley.

• Océanos: En comentarios recientes, Trump deslizó públicamente la posibilidad de renombrar los océanos Atlántico y Pacífico.

Hasta ahora, la publicación en redes sociales se mantiene en el terreno discursivo, pero Donald Trump ya ha difundido mapas conceptuales donde clasifica al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense“, tensando aún más la crisis diplomática en la región.