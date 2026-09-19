Trump veta a CNN, MSNOW y Politico de la Casa Blanca y amenaza con castigar a más medios

Trump veta a CNN, MSNOW y Politico de la Casa Blanca y amenaza con castigar a más medios

septiembre 18, 2026

En una nueva escalada en su confrontación directa con los medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prohibición inmediata de acceso a las instalaciones de la Casa Blanca para las cadenas de televisión CNN y MSNOW, así como para el diario digital Politico.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario justificó la medida acusando a las tres organizaciones de difundir “noticias falsas” de manera sistemática y advirtió que la lista de medios vetados podría ampliarse próximamente.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW […] y a Politico […] el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS. ¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la administración Trump o los Estados Unidos de América!”, sentenció el mandatario, añadiendo que “otros medios de noticias falsas se sumarán” a la restricción.

La decisión marca un endurecimiento en las relaciones entre el gobierno estadounidense y el cuerpo de prensa acreditado. Con 80 años de edad y próximo a entrar a la segunda mitad de su administración, Trump mantiene una postura combativa contra los reporteros que asisten al Despacho Oval, respaldado por una base electoral que aplaude su retórica frente a las coberturas críticas.

Entre los motivos recurrentes del malestar presidencial con estas cadenas figuran el seguimiento a las investigaciones sobre los presuntos nexos con Rusia durante su primer mandato, así como la reciente cobertura en torno a la difusión de imágenes y documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

El antecedente de AP y el debate constitucional

No es el primer cierre de puertas a periodistas durante la actual administración. En febrero de 2025, el gobierno estadounidense impuso un veto por tiempo indefinido a los periodistas de la agencia Associated Press (AP), restringiendo su presencia en el Despacho Oval y a bordo del avión presidencial Air Force One.

⇒ Aquella medida se adoptó luego de que AP decidiera mantener el nombre geográfico internacional de “Golfo de México” en lugar de adoptar la denominación de “Golfo de América”, impuesta mediante decreto por la administración Trump.