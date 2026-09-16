Revés a Trump: el Tribunal Supremo de EU rechaza restringir el voto por correo

septiembre 15, 2026

En un fallo de alto impacto político y logístico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó la solicitud de emergencia de la administración del presidente Donald Trump para imponer restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de medio mandato.

⇒ La determinación judicial mantiene intactos los procedimientos con los que los estados envían y reciben las boletas, despejando la incertidumbre para cerca de un tercio del padrón electoral del país que recurre a este mecanismo.

Con una breve orden sin firma, el máximo tribunal ratificó la suspensión impuesta previamente por juzgados federales. Siete de los nueve magistrados determinaron que alterar las reglas operativas con los procesos electorales ya en marcha representaba un riesgo sustancial para el derecho al sufragio.

El veredicto evidenció una fractura entre los jueces conservadores propuestos durante la primera gestión de Trump. Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh votaron junto con el bloque liberal para desestimar el recurso gubernamental.

Corte Suprema frena reglas de Trump sobre papeletas por correo y mantiene el bloqueo judicial

En su voto concurrente, Kavanaugh explicó que, al margen de si la iniciativa encuadra dentro de las facultades legales a largo plazo, “los funcionarios electorales estatales y locales no cuentan con tiempo suficiente para implementar razonablemente la norma antes de las elecciones”. La postura atendió las quejas de administradores locales, quienes advirtieron que la orden exigía adaptar sobre la marcha un portal en línea no habilitado y rediseñar sobres electorales previamente distribuidos.

Únicamente los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra. En su texto disidente, Alito sostuvo que el Gobierno poseía un interés legítimo para regular el flujo postal con el fin de vigilar los comicios y que las complicaciones prácticas alegadas por los estados no eran justificación suficiente para frenar la norma.

El alcance del plan y las advertencias internas

La medida promovida por la Casa Blanca pretendía otorgar atribuciones extraordinarias al Servicio Postal (USPS) para retener las boletas de aquellos electores que no figuraran en listados oficiales previamente enviados por las entidades federativas. Asimismo, contemplaba un seguimiento riguroso por códigos de barras y la persecución penal de autoridades que remitieran papelería a votantes presuntamente inelegibles.

⇒ El litigio sumó la alerta de un informante interno del USPS, quien reportó que fallas puntuales en el escaneo de un código de barras podían provocar la retención indiscriminada de lotes enteros de correspondencia cívica, aumentando el peligro de una privación masiva del sufragio.

La respuesta del presidente Donald Trump no se hizo esperar. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario arremetió con dureza contra el sistema judicial y calificó la resolución del Tribunal Supremo como una “gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos”.

“Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Son apenas una sombra de lo que fueron originalmente”, fustigó el republicano, reiterando acusaciones de fraude con el voto por correo, una modalidad a la que tachó de “estafa destructora de la nación”, pese a que él mismo la ha utilizado para emitir su voto.