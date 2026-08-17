Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en Veracruz

agosto 17, 2026

Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio mexicano e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical núm. 28 sobre el sur del país, originarán lluvias muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Puebla, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán; con posible caída de granizo en estados del centro y occidente de México. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, en los estados del litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste del país, y de la onda tropical núm. 28 en el sureste de México

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de agosto de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de agosto de 2026:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 17 de agosto de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 17 de agosto de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.



Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y Golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma en la región; así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 26 a 28 °C. Para Toluca la temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Península de Baja California: Por la mañana, ambiente templado a cálido con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Durante la tarde, ambiente muy caluroso; persistiendo la onda de calor en el centro de Baja California Sur. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur) y lluvias aisladas en Baja California. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región, y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa (norte y sur) y lluvias muy fuertes en Sonora (sureste), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente muy caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la región. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Nayarit (norte y costa) y lluvias fuertes en Jalisco (oeste), Colima y Michoacán (este), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas de Michoacán. Bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente templado con bancos de niebla en zonas serranas y frío en zonas altas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (este) y lluvias fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (este); todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec), viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chiapas, y rachas de viento de hasta 30 km/h en Guerrero. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente templado a fresco, y frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y lluvias fuertes en Tabasco (oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Tamaulipas. Todas con descargas eléctricas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente templado. Por la tarde ambiente caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur) acompañadas con descargas eléctricas, y que podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la península.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este). Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco en la mayor parte de la región y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla, y rachas de hasta 40 km/h en Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., 47.0 y Gustavo A. Madero, CDMX, 19.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Constitución, B.C.S., 42.8; Choix, Sin., 41.8; Ciudad Victoria, Tamps., 41.7; Piedras Negras, Coah., 41.0; Arriaga, Chis., 40.6; Empalme, Son., 40.4; Acapulco, Gro., 36.8; Chetumal, Q. Roo, 36.3 y Tacubaya, CDMX., 27.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tulancingo, Hgo., 9.0; Toluca, Edo. Méx., 10.4; Tlaxcala, Tlax., 11.4; Zacatecas, Zac., 12.1; Puebla, Pue., 13.2; Orizaba, Ver., 13.5; San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.7; Temosachic, Chih., 14.4 y Tacubaya, CDMX, 14.8.