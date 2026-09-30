En Veracruz no solo hay noticias malas: baterista de Los de Abajo 

septiembre 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Yocu Arellano, baterista y miembro fundador de Los de Abajo, expuso que la decisión estratégica de su gira por Veracruz radica en renunciar temporalmente a los macrofestivales comerciales para apostar a foros alternativos y de proximidad.

Explicó que esta postura busca recuperar el contacto íntimo con la audiencia y proteger la trinchera independiente, lugar donde históricamente han germinado las corrientes culturales de mayor calado.

“La alternatividad es lo que estamos defendiendo. El mainstream es muy respetable, pero es crucial defender la cultura alternativa porque de ahí es donde nace la verdadera cultura. Grandes figuras de la música fueron en su momento artistas alternativos”, aseveró el músico formado desde la infancia en la ejecución instrumental.

Arellano subrayó que, tras presentarse con éxito rotundo en estados como Chiapas y Tabasco, la banda reanuda su itinerario en Xalapa antes de emprender compromisos internacionales en España y Colombia.

Veracruz, referente internacional

El baterista afirmó categóricamente que Veracruz se mantiene como uno de los exportadores de talento musical más importantes del país, citando el trabajo de agrupaciones y proyectos consolidados como Los Aguas Aguas (ahora Easy & Tropical Machine), Los Cojolites y el compositor contemporáneo Carlos Armando, con quienes han colaborado estrechamente.

Asimismo, lamentó que en el extranjero la imagen de México y Veracruz suela estar estigmatizada por la narrativa de la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la crisis migratoria. Frente a esta percepción, sostuvo que la música funciona como una trinchera de resistencia social y un embajador cultural que muestra la verdadera identidad del pueblo mexicano.

“Cuando salimos de gira fuera del país, los periodistas extranjeros nos preguntan sobre el narcotráfico o si vivimos en un estado de guerra; imaginan que la vida cotidiana aquí es inmanejable. Para nosotros es vital demostrar que México y Veracruz son mucho más que eso. Hay un arte profundo, viva creación y un talento enorme que merece sonar en todos los rincones del mundo”, añadió.

La gira de la banda continuará recorriendo la entidad veracruzana en municipios como Coatzacoalcos, Poza Rica, Papantla y la ciudad portuaria de Veracruz, consolidando un puente musical entre la escena independiente nacional y el público local.