Banda Los de Abajo anuncia gira por Veracruz; estará en Xalapa

Banda Los de Abajo anuncia gira por Veracruz; estará en Xalapa

septiembre 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La banda mexicana de ska, Los de Abajo, anunció el inicio de su gira conmemorativa por el territorio veracruzano, eligiendo la cocina estridentista “El Toque de Gracia” en Xalapa, la capital, como un punto alternativo para el reencuentro con el público.

El cofundador del restaurante, Daniel Cruz Gracia, enfatizó el valor histórico de Xalapa en el mapa musical del país. El concierto se llevará a cabo este viernes a partir de las 18:00 horas en el foro de la cocina estridentista “El toque de gracia”, espacio cultural independiente en la capital.

La presentación conmemora las dos décadas del lanzamiento del emblemático álbum Latin Ska Force(2004), producción histórica que reunió a los exponentes más destacados del género en el país.

Durante conferencia de prensa en “El Toque de Gracia”, Daniel Cruz Gracia, también promotor cultural de la capital veracruzana, enfatizó el valor histórico de Xalapa en el mapa musical del país.

Destacó que la capital veracruzana debe ser reconocida como la verdadera cuna y nicho del ska nacional, al ser origen de figuras fundamentales como Toño Quirazco, pionero en introducir dichos ritmos al mercado mexicano.

En ese sentido, el evento busca rendir un homenaje a la memoria sonora de la región, reuniendo en un mismo escenario a agrupaciones legendarias y emergentes del ámbito local, tales como Vecinos Nocivos, Obea Sound System, La Inminente Sociedad, Amanecer y Comandante Mono.