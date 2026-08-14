Muere el exboxeador Prichard Colón tras años con daño cerebral

agosto 14, 2026

El exboxeador profesional puertorriqueño Prichard Colón murió este 13 de agosto de 2026, luego de pasar varios años con una lesión cerebral provocada durante una pelea.

Desde 2015, padeció un hematoma subdural y daño cerebral, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en una pelea que marcó su carrera para siempre.

La noticia fue confirmada por su padre, Richard Colón, mediante redes sociales, donde informó el fallecimiento y agradeció los años de amor y oraciones recibidos.

Colón enfrentó a Williams el 17 de octubre de 2015, en el EagleBank Arena de Fairfax; en ese entonces era conocido como una de las grandes promesas del boxeo.

En aquel momento, el pugilista puertorriqueño mantenía un récord invicto de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, antes de disputar el combate que cambiaría su vida.

Durante la pelea, Terrel Williams fue sancionado por golpear a Prichard Colón en la parte posterior de la cabeza, una acción ilegal conocida como “golpe de conejo”.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) advirtió que este tipo de golpes puede provocar lesiones graves debido a la zona del cuello y su conexión con el tronco cerebral.

Williams derribó dos veces a Colón, quien no pudo regresar al cuadrilátero para disputar el décimo round, por lo que el combate terminó con una descalificación.