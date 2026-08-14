Destacan mínimo histórico de 20 homicidios en un día en México

agosto 14, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el jueves 13 de agosto de 2026 se registraron 20 homicidios dolosos, la cifra más baja en por lo menos 15 años, por lo que señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados y seguirá trabajando por el bienestar de todas y todos los mexicanos.

“Es la cifra más baja en por lo menos 15 años, en un día, y es una estrategia que la hemos explicado aquí muchas veces, una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días”, puntualizó en la conferencia matutina. “Las mañaneras del pueblo”.

El Gabinete de Seguridad informó, a través de sus redes sociales, que el 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en el país, el nivel diario más bajo de la presente administración y desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.

Además, puntualizó que en 21 entidades no se reportaron homicidios dolosos, entre ellas Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.