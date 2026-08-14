Cambios en planes de estudio reducen venta de libretas en Xalapa

agosto 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La venta de libretas para el regreso a clases registra una disminución de entre 30 y 40 por ciento en Xalapa, debido principalmente a la reducción de materias y al mayor uso de dispositivos tecnológicos en las actividades escolares.



Rita Hernández, encargada de una papelería en la ciudad, explicó que la disminución se observa principalmente en el nivel primaria, donde las listas de útiles escolares ahora solicitan una menor cantidad de cuadernos.



“Antes estábamos manejando alrededor de siete libretas para primaria; ahorita son cuatro o cinco libretas. Por eso es ese porcentaje donde nos ha caído en libretas fuertemente”, señaló.



La comerciante explicó que los cambios en los planes de estudio han modificado las necesidades de los estudiantes, ya que actualmente las asignaturas se agrupan en cuatro campos formativos.



“Ahorita son campos formativos, son cuatro campos formativos únicamente los que manejan. Entonces, obviamente, pues sí”, comentó.



A esta situación se suma el uso cada vez más frecuente de tabletas y otros dispositivos electrónicos para realizar actividades escolares, lo que también ha reducido la demanda de materiales tradicionales.



Señaló que algunas familias optan además por reutilizar útiles de ciclos escolares anteriores para reducir gastos, aunque consideró que el principal factor que ha afectado la venta de libretas es la reducción de materias.



“Aparte de reciclar, pero principalmente ha sido la reducción de materias”, afirmó.



La comerciante indicó que esta disminución se refleja especialmente durante la temporada de regreso a clases, cuando tradicionalmente las papelerías registran un incremento importante en la venta de útiles escolares.