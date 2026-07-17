Cumple Ayuntamiento de Poza Rica compromisos con vecinos de El Mollejón

julio 17, 2026

Poza Rica, Ver.– En cumplimiento a los compromisos asumidos con las familias de la colonia El Mollejón durante el programa Día del Pueblo, el Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez, realizó una jornada integral de atención y mejoramiento urbano, llevando soluciones directas a las principales necesidades planteadas por la ciudadanía.

La intervención se llevó a cabo apenas unas horas después de la visita realizada en la colonia, demostrando la capacidad de respuesta y el compromiso de una administración cercana a la gente, que escucha, atiende y actúa.

Desde temprana hora, personal de distintas dependencias municipales trabajó de manera coordinada para realizar acciones de limpieza general, rehabilitación de luminarias, mantenimiento de vialidades, desazolve y limpieza de arroyos, atención al sistema de drenaje, recuperación de espacios públicos y mejoramiento de diversas áreas de uso común, contribuyendo a generar entornos más seguros, limpios y dignos para las familias.

Uno de los temas prioritarios fue el abastecimiento de agua potable. Para atender a las familias afectadas por la falta del servicio, el Ayuntamiento coordinó el envío de pipas de distintas dependencias municipales, garantizando el suministro en cisternas, tinacos y recipientes domésticos en diversos puntos de la colonia.

Durante la jornada, la Presidenta Municipal recorrió el sector y sostuvo diálogo directo con las y los vecinos, quienes pudieron constatar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el inicio inmediato de las acciones solicitadas. Asimismo, reconoció la participación de la ciudadanía, cuya colaboración fortalece el trabajo comunitario y el cuidado de los espacios compartidos.

Estas acciones forman parte de la estrategia territorial impulsada por el Gobierno de Poza Rica para atender de manera directa las necesidades de la población, acercando servicios, soluciones y atención ciudadana a cada colonia del municipio.