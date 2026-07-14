MÁS OBRA PÚBLICA PARA LA COLONIA FAUSTO DÁVILA:GOBIERNO DE POZA RICA

julio 13, 2026

Poza Rica, Veracruz, 13 de julio de 2026.– El Gobierno de Poza Rica dio el banderazo de inicio a la obra de rehabilitación integral de la calle Oaxaca, en el tramo comprendido entre las calles 18 de Marzo y Acapulco, en la colonia Fausto Dávila, una acción que permitirá mejorar la movilidad, la seguridad y las condiciones de los servicios básicos para las familias de este sector.

Durante el acto protocolario, autoridades municipales, vecinos y ciudadanía se dieron cita para presenciar el comienzo de esta obra, la cual forma parte del programa de mejoramiento de la infraestructura urbana que impulsa la administración municipal para atender las necesidades prioritarias de las colonias de Poza Rica.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que esta inversión busca atender de manera integral el entorno y resolver necesidades reales de la ciudadanía, al señalar que la transformación de Poza Rica no se limita a la ejecución de obra pública, sino a generar condiciones que impulsen el desarrollo, atraigan inversión y mejoren la calidad de vida de las familias. Asimismo, afirmó que una ciudad con infraestructura digna, servicios funcionales y orden urbano fortalece la confianza y abre nuevas oportunidades para todas y todos.

La alcaldesa subrayó que esta obra refleja el compromiso de su administración con el trabajo en territorio y con la atención de las demandas ciudadanas, asegurando que cuando existe voluntad política los problemas pueden resolverse. Reiteró además que la transformación de Poza Rica se construye desde las colonias, con acciones que fortalecen el presente y preparan a la ciudad para el futuro.

La intervención abarcará dos cuadras, con una longitud de 153.98 metros lineales, que equivalen a 935.52 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, con un ancho promedio de 6.07 metros, además de la construcción de 298.34 metros lineales de guarniciones, 325.88 metros cuadrados de banquetas , también se realizará la instalación de 141.35 metros de línea de drenaje sanitario de 12 pulgadas, la construcción de 18 registros sanitarios, tres pozos de visita, 21 tomas domiciliarias y la colocación de 10 luminarios para alumbrado público lo que brindará mejores condiciones de tránsito para peatones y automovilistas.

Durante el evento, Beatriz Mendoza Escudero, presidenta del Comité Vecinal de la colonia Fausto Dávila, agradeció el respaldo de la presidenta municipal por hacer posible esta obra, al reconocer que representa una respuesta a una de las principales necesidades de las familias del sector y contribuirá significativamente a mejorar su calidad de vida.

Con el inicio de esta obra, el Gobierno de Poza Rica continúa llevando acciones de infraestructura a distintos puntos del municipio, priorizando proyectos que fortalecen la conectividad, los servicios públicos y el desarrollo urbano, en beneficio de las y los pozarricenses.