“DÍA DEL PUEBLO”: EL GOBIERNO DE POZA RICA ACERCA SERVICIOS Y ATENCIÓN DIRECTAMENTE A LAS COLONIAS

julio 16, 2026

Poza Rica, Veracruz, 16 de julio de 2026.– Como parte de una estrategia de gobierno cercano y de atención directa a la ciudadanía, el Gobierno de Poza Rica puso en marcha el programa “Día del Pueblo”, una jornada itinerante que acerca servicios, trámites y atención integral a las colonias, permitiendo que las familias reciban respuesta a sus necesidades sin tener que trasladarse a las oficinas municipales.

Durante el inicio de actividades en el Parque Infantil El Mollejón, la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, señaló que esta iniciativa forma parte de un modelo de trabajo en territorio, donde el gobierno sale al encuentro de la población para escuchar, atender y dar seguimiento a las solicitudes de manera directa, fortaleciendo la cercanía entre las instituciones y la ciudadanía.

Acompañada por integrantes del Cabildo, directoras y directores de área, así como representantes de distintas dependencias, la alcaldesa recorrió los módulos de atención instalados para supervisar el funcionamiento de los servicios y dialogar con las y los asistentes, quienes pudieron realizar trámites, recibir orientación y acceder a diversos programas en un mismo espacio.

En esta primera jornada participaron dependencias municipales como Servicios Públicos, Obras Públicas, Catastro, Jurídico, Protección Civil, Ecología, Desarrollo Económico, Deportes, Registro Civil, Participación Social, DIF Municipal, SIPINNA, Secretaría del Ayuntamiento, Derechos Humanos, Instituto Municipal de la Mujer, Vialidad, Prevención del Delito, Juventud y la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También se sumaron instituciones estatales y federales como CAEV, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Bienestar, Liconsa, Tránsito del Estado, Transporte del Estado, Hacienda del Estado, IVEA y el Centro Libre para las Mujeres, ampliando la cobertura de servicios disponibles para las familias pozarricenses.

Como parte de la jornada, se instaló además una Brigada Integral de Salud integrada por personal de la Universidad Veracruzana y de la Jurisdicción Sanitaria III, que ofreció consultas preventivas, orientación médica y acciones de promoción de la salud.

Con el programa “Día del Pueblo”, el Gobierno de Poza Rica impulsa un esquema de atención itinerante que acerca los servicios públicos a cada sector del municipio, fortaleciendo el contacto permanente con la población y consolidando un gobierno presente en el territorio, cercano a la gente y enfocado en brindar soluciones de manera directa.