Reabrirán esta semana tramo de Manuel C. Tello; detectan más tuberías dañadas y ampliarán rehabilitación

agosto 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Los trabajos de rehabilitación en el cruce de Manuel C. Tello con 20 de Noviembre, avenida Xalapa y Agustín Blancas concluirán esta semana, informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Manuel Almazán Caudillo, quien adelantó que uno de los tramos intervenidos será reabierto a la circulación una vez que el concreto alcance el fraguado necesario.

El funcionario explicó que este lunes terminó el colado del pavimento en una de las áreas donde se realizaron las obras, por lo que ahora únicamente resta esperar el tiempo técnico requerido antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

“Ya terminamos de colar el día de hoy un tramo, vamos a esperar el tiempo de fraguado y ya creo esta misma semana abriremos ese tramo a la circulación”, declaró.

Almazán Caudillo detalló que durante la intervención fueron reemplazados aproximadamente 50 metros lineales de tubería que se encontraban colapsados debido a su antigüedad y a la falta de mantenimiento, situación que obligó a realizar una rehabilitación más amplia de lo previsto inicialmente.

“Se intervinieron más o menos 50 metros lineales de tubería que ya estaba colapsada; se va a continuar porque hay otro tramo que todavía requiere rehabilitación”, señaló.

Explicó que conforme avanzaron las excavaciones el personal encontró más infraestructura hidráulica y sanitaria deteriorada, por lo que fue necesario coordinar acciones con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para sustituir tanto las líneas de agua potable como las de drenaje.

“Fuimos encontrando tubería dañada por el tiempo que no se le ha dado mantenimiento. Con CMAS hemos trabajado de manera coordinada y hemos hecho el reemplazo de toda la tubería, drenaje y agua, principalmente”, indicó.

Aunque el tramo actualmente intervenido será abierto al tránsito durante esta semana, el director de Obras Públicas precisó que posteriormente continuará la rehabilitación de otra sección donde también fueron detectados daños en la red subterránea.

Por ello, el Ayuntamiento recomendó a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos sobre nuevos cierres parciales y las rutas alternas que se habiliten conforme avancen las siguientes etapas de la obra.