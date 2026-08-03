Protestan en Xalapa por presunta corrupción en adjudicación de estancias del ISSSTE

agosto 3, 2026

Juan David Castilla

Madres y padres de familia bloquearon la avenida Xalapa, frente a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para denunciar presuntas anomalías, falta de transparencia y adjudicaciones directas e irregulares en el servicio de estancias infantiles subrogadas.

Los inconformes obstaculizaron la circulación en esta importante arteria vial, con dirección hacia el Centro de Xalapa, para exigir la intervención de las autoridades federales, argumentando que el proceso de licitación se llevó a cabo al margen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con las y los manifestantes, las autoridades del instituto notificaron de manera informal y fuera de horario de oficina la asignación del contrato a una guardería privada que no cuenta con la experiencia ni las condiciones necesarias para garantizar el cuidado e integridad de los menores.

«El día viernes, después de las 8 de la noche, de manera informal se avisa que la adjudicación había sido para una estancia llamada Chiquitines, una estancia que nunca ha trabajado con ISSSTE, en la que a partir de hoy nuestros hijos tenían que presentarse sin contar ni siquiera con expedientes de los niños, sin contar con lo mínimo», recriminó una de las madres afectadas durante la movilización, quien solicitó el anonimato.

Asimismo, señalaron que el procedimiento ha carecido por completo de información pública, omitiendo la realización de eventos y dictámenes transparentes.

Además, rechazaron tajantemente que el contrato fuera otorgado por adjudicación directa, por lo que exigieron reponer el proceso de acuerdo con el marco legal.

Los manifestantes enfatizaron que la actuación de la delegación del ISSSTE vulnera el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza el interés superior de la niñez.

Finalmente, advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y la presión ciudadana hasta que las autoridades ofrezcan una solución transparente y garanticen una estancia infantil digna y segura para sus hijas e hijos.