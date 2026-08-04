Una vez apagado el Pozo Krem I, se iniciarán trabajos de remediación

agosto 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que Petróleos Mexicanos informara que el sábado se sello el pozo Krem I, se iniciarán los trabajos de valoración de daños y remediación en la zona de Las Choapas, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria dijo que si bien pensó que apagar este pozo de gas tardaría varios meses más, es un alivio que se lograra apagar en días recientes.

“Nos vamos a meter a la remediación y a la reforestación, han estado allá permanentemente brigadas de salud para atender a nuestra gente y luego vamos por la mitigación”.