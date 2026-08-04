Hoteleros de Xalapa impulsan regreso de vuelos comerciales a El Lencero

agosto 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La reactivación de los vuelos comerciales en el Aeropuerto de El Lencero podría convertirse en un impulso para el turismo y la economía de la región, consideró la presidenta de la Unión de Hoteleros de Xalapa y la Región, Xóchitl Guzmán.

En entrevista señaló que las condiciones actuales hacen viable analizar nuevamente esta posibilidad.

La representante del sector hotelero afirmó que contar con conexiones aéreas beneficiaría a prestadores de servicios, visitantes y empresarios, al ofrecer una alternativa de movilidad hacia la capital veracruzana.

«La idea, pues sí, nos encantaría que se reabriera, porque eso nos beneficia», expresó.

Comentó que, aunque hasta el momento no ha existido un acercamiento formal con autoridades o aerolíneas para abordar el tema, actualmente hay un mayor potencial de demanda que hace algunos años, cuando las rutas comerciales dejaron de operar.

«Hasta ahorita no hemos tenido un acercamiento; anteriormente no había gente que viajara, entonces no era conveniente, pero esperemos que ahorita sí ya haya más interés en venir aquí a la zona», señaló.

Guzmán indicó que uno de los argumentos para revisar la reactivación de los vuelos son las complicaciones que enfrenta el transporte por carretera, especialmente en la vía que comunica al puerto de Veracruz con la región del Bajío, donde el tránsito de carga pesada genera congestionamientos y riesgos para los automovilistas.

«Hay que tomar en cuenta que la carretera de Veracruz hacia el Bajío precisamente está totalmente conflictuada por todos los tráileres, por todo el movimiento que se hace. Ese es un punto muy importante que hace que se vuelva de cierta forma insegura», advirtió.

Ante este panorama, consideró necesario que las autoridades y los distintos actores involucrados analicen la viabilidad de restablecer las rutas comerciales desde el Aeropuerto de El Lencero.

«Yo creo que estaría bien considerar la reactivación de rutas aéreas, buscar un acercamiento con las personas correspondientes o las autoridades correspondientes para ponerlo sobre la mesa y considerarlo», manifestó.