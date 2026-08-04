Capacitan a estudiantes y abogados de Veracruz en litigio oral e intervención en audiencias

Capacitan a estudiantes y abogados de Veracruz en litigio oral e intervención en audiencias

agosto 4, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Centro de Estudios Moguel anunció la realización de un programa integral de capacitación en litigio oral dirigido a estudiantes de Derecho y litigantes recién egresados, el cual se desarrollará a partir de finales de agosto y concluirá en febrero de 2027 en la capital del estado.

En rueda de prensa, el director y representante legal de la institución, Job Servando Moguel Juanz, precisó que las sesiones se impartirán en modalidad presencial en las instalaciones del Edificio Hakim en Xalapa, contando de forma paralela con una plataforma digital para la atención de participantes en modalidad virtual, lo que facilitará la cobertura a nivel estatal.

El claustro docente del curso estará integrado por 14 especialistas, entre quienes destacan jueces, magistrados federales y juristas de amplia trayectoria procesal.

De igual forma, Moguel Juanz adelantó que se contempla la intervención de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, como parte de las ponencias magistrales programadas dentro del calendario lectivo.

El representante legal enfatizó que la exigencia de esta actualización obedece a la implementación y consolidación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, normatividad que prioriza la oralidad en las controversias judiciales.

Ante este panorama, el programa busca que los participantes adquieran dominio técnico en la conducción de audiencias, estructuración de alegatos y desenvolvimiento operativo dentro de los órganos jurisdiccionales.

La modalidad presencial mantendrá un cupo limitado de 10 a 15 alumnos por grupo con una cuota de recuperación de 3 mil pesos, mientras que la vertiente a distancia tendrá un costo de mil 500 pesos con acceso ilimitado a repositorio documental y materiales de estudio especializados, orientados a brindar herramientas prácticas para el ejercicio de la abogacía en la entidad.