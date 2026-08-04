Pegan fichas de búsqueda para localizar a Erik en Xalapa; su madre está desesperada

Pegan fichas de búsqueda para localizar a Erik en Xalapa; su madre está desesperada

agosto 4, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como activistas de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), iniciaron la colocación de fichas de búsqueda en calles de la colonia Revolución, en Xalapa, para exigir la pronta aparición con vida de Erik Jocsae Campos Velázquez, de 43 años.

El hombre es hijo de la activista ambientalista

y defensora del territorio, Rosalba Campos Velázquez, fundadora también de la Unión de Colonos Inquilinos Solicitantes de la Vivienda (UCISVER) e integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (folio 26/CI 0660U-26ZC), Erik Jocsae fue visto por última vez el pasado martes 28 de julio en la capital veracruzana.

Su madre relató que mantenía comunicación diaria con él y que el martes platicaron por última vez; sin embargo, a la mañana siguiente, cuando su hermana lo llamó para desayunar, ya no se encontraba en el inmueble.

“Me está apoyando la compañera Brenda del colectivo Buscamos, yo he apoyado mucho a la compañeras en sus manifestaciones y voy a repetir una frase que siempre decimos: vivos de los llevaron, vivos los queremos. Vivo se llevaron a mi hijo y vivo lo quiero”, enfatizó.

Detalló que su hijo se dedica a labores de albañilería por cuenta propia, jardinería, pintura y reciclaje, y que no solía ausentarse sin avisar ni tenía problemas con nadie.

Integrantes de organizaciones ambientalistas e integrantes de agrupaciones, como «Buscamos», hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para agilizar las investigaciones y los trabajos de campo, al señalar que la integridad de Erik Jocsae podría estar en riesgo.

Según los datos de la ficha oficial, Erik Jocsae Campos Velázquez mide 1.75 metros, tiene ojos color miel, piel morena clara y cabello rapado. Como señas particulares, presenta cicatrices en el rostro y en una mano, dentadura frontal inferior postiza, así como tatuajes visibles en el brazo izquierdo, la espalda y la pantorrilla.