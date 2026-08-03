Advierte PROFECO a prestadores de servicios turísticos a cumplir con contratos 

agosto 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advirtió que los prestadores de servicios turísticos deben dar a conocer información completa de sus ofertas y detallar políticas de cancelación, devolución, términos y condiciones.

Además, señala que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que las personas tienen derechos a elegir libremente el producto o servicio más adecuado a sus necesidades, gustos y capacidades.

“Ningún comercio o establecimiento puede presionar o condicionar la venta, ni exigir pagos anticipados sin haber firmado un contrato”.

Y agregó que los prestadores de servicios y proveedores de bienes tienen prohibido realizar prácticas comerciales abusivas que discriminen a las y los mexicanos por cuestiones de sexo, raza, religión, condicióneconómica, orientación sexual o por tener alguna discapacidad, pues deben garantizar un trato digno y equitativo a todas y todos.

Los consumidores tienen derecho a recibir productos y servicios que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), con la LFPC y la normatividad vigente que corresponda, a fin de garantizar seguridad y calidad en cada compra.

En un comunicado, destacó que si lo contratado no coincide con lo que se recibe, el prestador de servicios tiene la obligación de hacer el cambio o reembolso de lo pagado y, en algunos casos, la compensación del 20 por ciento del precio pagado.