Pianista xalapeño de 15 años debutará en Palacio de Bellas Artes

agosto 3, 2026

Juan David Castilla

El joven pianista xalapeño Ricardo Salazar Andrade, de 15 años de edad, fue seleccionado por la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) para formar parte de su 34 gira nacional, recorrido artístico que culminará con su presentación en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

El talento veracruzano, alumno del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV) bajo la guía del maestro Leonardo del Castillo Madrid, superó un riguroso proceso de selección nacional en el que únicamente dos ejecutantes de piano en todo el país lograron integrarse a la agrupación.

Salazar Andrade ha destacado previamente en la escena musical tras ser beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) con el proyecto titulado «Acercando adolescentes y jóvenes a la música clásica», orientado a la formación de nuevos públicos.

Como parte de la gira de la OSIM, el instrumentista recorrerá recintos y plazas de Cuernavaca, San Luis Potosí, León, Zapopan, Apatzingán y Morelia.

El ciclo de conciertos concluirá el próximo domingo 9 de agosto con una presentación estelar en el máximo recinto cultural del país.